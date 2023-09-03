Штурм глазами бойца. Военные показали видео боя под Бахмутом

Украинские военные поделились видеороликом, который был снят во время штурма вражеских позиций на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал третьей отдельной штурмовой бригады.

"Десантируемся вдоль вражеских позиций в районе Бахмута. В ходе боя один из бойцов получает повреждения, но штурм продолжается", - рассказал один из бойцов.

На видео военных видно, что штурмовые действия начинаются сразу после высадки десанта. Даже после того, как один из военных получил ранения, действия других не прекращаются, однако раненому оказывают необходимую помощь, проверяют его состояние и проводят оперативную эвакуацию.

В то же время другие бойцы продолжают перестрелку с российскими военными. С видеоролика, который предоставили украинские военные становится понятно, что российские оккупанты находятся в ста метрах от позиций украинских защитников.

Бои под Бахмутом

Напомним, Бахмут долгие месяцы оставался эпицентром боевых действий на востоке Украины. С конца мая украинские защитники активизировали наступательные действия на флангах Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский ранее объяснял, что ВСУ могут взять Бахмут в оперативное окружение. Это исключит возможность пребывания оккупантов в городе.

По данным аналитиков ISW, украинские силы преуспевают на южном фланге Бахмутского направления и вытеснили российские войска в районе Клищиевки.

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