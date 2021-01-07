Штурм Капітолію прихильниками Трампа: реакція фінансових ринків

Повідомлення про атаки на Капітолій США ненадовго потрясли фінансові ринки. Однак інвестори вважають, що наслідки будуть в кращому випадку тимчасовими.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У середу, 6 січня, індекси Dow і S&P 500 досягли рекордних максимумів. Індекс Dow Jones виріс на 1,44%, до 30 829,4, S&P 500 додав 0,57% до 3748,14.

"Все, на чому інвестори зосереджені зараз, - це 20 січня, коли Джозеф Байден вступить на посаду, і це перевершує все. Результати виборів є остаточними", - сказав Едвард Мойя, старший аналітик ринку Oanda в Нью-Йорку.

Після чотирьох років режиму низьких податків, який підтримував ринок акцій, деякі інвестори були стурбовані тим, що контрольований демократами Конгрес може почати підвищення податків, що може чинити тиск на ринки.

Наслідки другого туру виборів в штаті Джорджія, в результаті яких демократи отримують контроль над Сенатом, чинили тиск на акції технологічних компаній.

Учасники ринку зазвичай припускають, що контрольований демократами Сенат підвищить шанси на нові стимули і витрати на інфраструктуру, і цей результат - поряд з розгортанням вакцин проти COVID-19 - розглядається як позитивний для компаній, чий бізнес постраждав від коронавірусу протягом декількох місяців.

Дохідність облігацій зросла, у той час як долар досяг найнижчого рівня майже за три роки.

Ставки на економічне зростання допомогли різко збільшити зростання акцій інфраструктурних компаній, енергетичних компаній і інших секторів, які опинилися в числі найбільших переможених у 2020 році.

Демократичний контроль над Сенатом надасть Байдену більше можливостей для дій за його порядком денним, який включає нові стимули і витрати на інфраструктуру, хоча жорсткий розкол в Сенаті може утруднити просування збільшення витрат.

Це також може відкрити шлях до підвищення корпоративних податків і посилення правил, що зазвичай не вітається Уолл-стріт. Індекс Russell 2000, який відстежує компанії з малою капіталізацією в США, виріс, оскільки акції компаній з малою капіталізацією зазвичай вважаються першими, хто відновлюється, коли економіка США виходить з рецесії.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Дональда Трампа прорвалися через металеві захисні загородження, розбили вікна і увірвалися в будівлю Конгресу США. Поліція повідомила, що під час хаосу чотири людини загинули - один від вогнепальних поранень, а 52 людини були заарештовані.

Через кілька годин обидві палати Конгресу відновили свою роботу з підтвердження рішення Колегії вибірників про перемогу Байдена, і дебати тривали до раннього ранку четверга.

Поліція більше трьох годин після вторгнення намагалася очистити Капітолій від прихильників Трампа, перш ніж оголосити будівля вільним.

Напад на Капітолій стало кульмінацією місяців розбіжностей навколо виборів 3 листопада, коли Дональд Трамп неодноразово робив необґрунтовані заяви про те, що голосування було сфальсифіковане, і закликав своїх прихильників допомогти йому подолати його поразку.

Хаос вибухнув після того, як Трамп, який перед виборами відмовився здійснити мирну передачу влади в разі програшу, звернувся до тисяч прихильників біля Білого дому і закликав до маршу до Капітолію, щоб висловити свій гнів з приводу процесу голосування.

За даними Історичного товариства Капітолію США, це була найбільша руйнівна атака на культову будівлю з тих пір, як британська армія спалила його в 1814 році.

Після тривалого засідання Конгрес вранці 7 січня затвердив перемогу Джозефа Байдена на президентських виборах в США.