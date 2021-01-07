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"Штурм" Капітолію стався вперше з 1814 року

Автор: Артур Родивилов

"Штурм" протестувальників будівлі Конгресу США є першим вторгненням в Капітолій з моменту нападу на нього британців в 1814 році. Унаслідок цієї події були спалені багато урядові будівлі, в тому числі Білий дім.

Про це повідомляє CNN з посиланням на фахівця з історії Капітолію.

Напад британських військ на Вашингтон - епізод англо-американської війни 1812-1815 років.

"Сьогодні в Капітолій вдерлися вперше з 1814 року, коли англійці атакували його і підпалили під час війни 1812 року, як стверджує директор з наукової роботи історичного товариства Капітолію. Яка ганьба", - йдеться в повідомленні.

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Передові загони Великобританії зайняли Капітолійський пагорб і зняли звідти американський прапор, піднявши замість нього свій. Президент Джеймс Медісон, почувши про британську атаку, разом з іншими високопоставленими чиновниками з міста втік.

Тому англійці, які прийшли до Білого дому, першої особи держави там не застали. Це, втім, не завадило їм спалити один із символів США дотла.

Конгрес згідно з конституцією США мав затвердити підсумки листопадових президентських виборів, формально сертифікувавши результати голосування вибірників.

Нагадаємо, у Вашингтоні відбуваються заворушення. Демонстранти увірвалися в будівлю Конгресу США. В ході зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронців.

Через ситуацію, що склалася, мер Вашингтона ввів комендантську годину, а в місто направили Національну гвардію.

Також РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп записав відеозвернення, в якому просить демонстрантів покинути Капітолій.

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