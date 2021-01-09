Штурм Капітолію: ФБР перевіряє версію про плани щодо вбивства конгресменів

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) в рамках розслідування справи про штурм Капітолію вивчає версію про підготовку вбивства конгресменів. Слідство не виключає, що протестувальники також планували брати їх в заручники.

Про це пише The Washington Post.

Видання з посиланням на особи, знайомі з процесом розслідування, пише, що слідство працює над визначенням мотивів і "більш значущих цілей, якщо такі були". Не виключено, що деякі протестувальники були озброєні з метою заподіяти фізичну шкоду конгресменам.

Також повідомляється, що у затриманих вилучили пластикові стяжки, які можна використовувати як наручники.

"Ми не розглядаємо це як злочинну змову, але нам цікаво зрозуміти, як люди застосували б такі предмети як пластикові стяжки", - зазначив співробітник органів правопорядку.

Нагадаємо, раніше The Washington Post писало, що один із затриманих за штурм Капітолію може бути росіянином, але посольство Росії спростувало цю інформацію.

Також стало відомо, що ФБР шукає учасників заворушень у США, а за інформацію про причетних до бомб, які було знайдено в Капітолії, обіцяють 50 000 доларів.