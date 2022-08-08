"Штурм" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Матч "Штурм" – "Динамо" відбудеться в австрійському Граці 9 серпня. Початок поєдинку о 21:30. Переможець пари пройде в плей-офф кваліфікації – фінальний етап боротьби за путівки в груповий етап турніру.

У цифровому мовленні T2 цього разу домашній матч "біло-синіх" транслюватимуть. Ефір запланований на телеканалі 2+2. Щоправда, через рішення правовласника трансляція там ітиме з 15-хвилинною затримкою.

Натомість Setanta Sports покаже поєдинок у прямому ефірі та на власній OTT-платформі setantasports.com. Мовлення телеканалу на час матчу буде заблоковане на платформі MEGOGO, але залишиться у доступі в інших операторів.

Раніше відомі букмекери склали сітку коефіцієнтів на матч-відповідь у протистоянні австрійського та українського грандів. Тепер фаворитом став "Штурм", а вірогідність нічиєї та перемоги "Динамо" приблизно однакова.