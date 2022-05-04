RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штурм "Азовсталі". Війська РФ безуспішно наступають в окремих районах заводу, - Генштаб

Фото: Захисники Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України поділився оперативною інформацією про становище українських захисників Маріуполя на заводі "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Російські війська перебувають на території заводу. Однак, їхній наступ не призвів до здобутків.

"Триває блокування та спроби знищення наших підрозділів в районі “Азовсталі” у Маріуполі. В окремих районах, за підтримки авіації, ворог поновив наступ з метою взяття під контроль території заводу. Успіху не має", – йдеться в повідомленні.

Раніше міський голова Маріуполя заявив про втрату зв'язку з українськими військами. Разом із ними на заводі залишаються і мирні мешканці міста.

До слова, російські окупанти намагаються зламати опір ЗСУ під Ізюмом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальЗбройні сили УкраїниМаріупольГенштаб ВСУВійна Росії проти України