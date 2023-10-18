Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ

При подготовке материала использовались комментарии военных экспертов Алексея Гетьмана, Петра Черника и Павла Нарожного, а также информация из официальных источников.

На пятый месяц украинского контрнаступления может показаться, что по линии фронта и российская армия, и ВСУ завязли в битвах за метры земли, но это не так.

Практически по всем направлениям идут тяжелые бои, в которых оккупанты не достигают значительных успехов и несут потери как личного состава, так и военной техники. Эксперты, анализируя ход боевых действий, сегодня называют их стратегической рутиной. И в этой рутине инициатива, скорее, на стороне украинского войска.

Авдеевская крепость

Российские оккупационные войска пытаются захватить Авдеевку практически с начала боевых действий на Востоке Украины. 21 февраля 2022 года бои за нее возобновились, но до сих пор они не приносят россиянам желаемого результата.

Сегодня в Авдеевке очередная фаза тяжелых битв и, судя по всему, она скоро тоже подойдет к своему завершению. Противник хочет окружить этот город с севера и юга – с Красногоровки и Водяного, также пытаясь атаковать "в лоб" с района Крутой Балки. Примерно по такой же схеме оккупанты брали Соледар и Бахмут. По словам военных аналитиков, российская армия очередной раз "сточила зубы" о Авдеевку, потеряв большое количество личного состава.

Только за последнее время оккупанты лишились практически целой дивизии – 5 тысяч российских военных погибло, еще 10 тысяч ранены. Кроме того, по информации BILD, армия РФ потеряла в недавних боях за одну только Авдеевку более 60 танков, БТР и другую военную технику. Тем не менее, россияне продолжают копить силы и вскоре, возможно, снова попытаются атаковать Авдеевку.

Целей захвата города можно выделить две. И одна из них, безусловно, военная. Авдеевка – это один из ближайших к Донецку городов и он находится под контролем ВСУ, что создает трудности для российских оккупантов. По сути, вся Донецкая область – это агломерация, в которой один город "перетекает" во второй. Возле Авдеевки находится Ясиноватая, в которой расположен мощный железнодорожный узел. За 5 километров от города также есть Донецкий аэропорт, а чуть дальше – оккупированная Горловка.

Украинские военные на БМП-1 на Донбассе (фото: Getty Images)

Таким образом, находясь в Авдеевке, украинские военные могут держать под огневым контролем сразу несколько стратегически важных для россиян пунктов и логистических узлов, отмечает военный эксперт Павел Нарожный.

"Авдеевка – это такой аппендикс при обороне врага. Он входит глубоко в клин километров на 10. И для врага это болезненная ситуация. Линия фронта чем короче, тем лучше. Им нужно выровнять линию фронта, чтобы у них упростилась ситуация под Донецком, потому что она там очень напряженная", – отмечает Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Еще одна цель – политическая. Во-первых, в России близятся выборы, на которых нынешний президент Владимир Путин хочет "продать" россиянам свою личную победу. Бахмут, который был захвачен "вагнеровцами", не особо подходит под эту роль из-за конфликтов между министерством обороны и экс-главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Сергею Шойгу и, соответственно, Путину необходимо показать свои достижения. И Авдеевка, как бы это странно не выглядело в разрезе еще прошлогодних амбиций, сегодня вполне подходит, отмечает военный эксперт Петр Черник.

"Путин должен выйти на выборы с результатом, что он достиг целей СВО. Я не верю ни в какие восстания народа РФ, но для элит это знак его несостоятельности. Именно поэтому штурмуют Авдеевку. Но с военной точки зрения это самоубийство", – отмечает Черник в комментарии РБК-Украина.

Сегодня, несмотря на многочисленные попытки захватить Авдеевку, россиянам этого так и не удалось, и на это есть ряд причин. Первая – мощные укрепрайоны, которые обороняют ВСУ. В Авдеевке находится коксохимический завод – это масштабное сооружение с бетонными стенами и множеством подземных ходов. Многие украинские военные находятся там с разными перерывами с 2014 года и отлично знают свою территорию.

Кроме того, возле коксохимического завода находится террикон, и одно время россияне были заняты тем, чтобы захватить хотя бы его и контролировать эту высоту. Но им этого не удалось – выгодная позиция осталась под контролем ВСУ.

Не имея возможности вести постоянный огонь из-за "снарядного голода", россияне используют авиацию, сбрасывая на город управляемые бомбы, в основном, из Су-25. Но для того, чтобы боеприпас попал точно в цель, летчику необходимо подлететь максимально близко, то есть зайти вглубь линии фронта. Это большая опасность для российской армии – только за одну неделю ВСУ сбили три штурмовика. Поэтому самолеты подлетают на расстояние около 30 километров, резко набирают высоту и сбрасывают бомбу. Соответственно, точность попадания теряется, но все же это проблема для украинских военных.

Стоит отметить, что в ночь с 16 на 17 октября воины ССО провели операцию "DRAGONFLY", в ходе которой нанесли огневые удары по аэродромам в оккупированных Луганске и Бердянске. В результате операции россияне лишились девяти вертолетов, спецтехники, пусковой установки ПВО, складов боеприпасов, которые детонировали до 4 утра в Бердянске и до 11 в Луганске. Также удары повредили взлетные полосы и ликвидировали живую силу противника. Поэтому, вполне вероятно, что некоторое время оккупанты не смогут обстреливать Авдеевку из штурмовиков.

Пытаясь оттягивать украинское войско и захватить город, россияне бросают на Авдеевку огромное количество ресурса. И если мобилизовать они могут еще по разным оценкам от 1,5 до 3 миллионов человек, то технику в таком количестве у них производить не выходит, особенно, если говорить о бронированной. Поэтому в ход идут разного рода "инновации", говорит военный аналитик Павел Нарожный.

"Мы уже увидели различные экзотические единицы техники – какие-то мотолыги, на которые они наваривают бронированные башни, пулеметы. Это значит, что у них нехватка бронетехники, тех же БТР и танков. Когда проходят штурмы, эта техника успешно уничтожается либо на минных полях, либо с помощью ПТРК. В эти дни, когда там идут штурмы, мы видим, что там 30-40 танков уничтожены, это серьезное количество", – отметил Нарожный.

Подобная ситуация уже была в боях за Угледар, где в ходе трехнедельной битвы Россия потеряла не менее 130 танков и БТР.

Ползущее контрнаступление на Бахмут

О Бахмутском направлении в деталях рассказывают сами воины, которые фиксируют свои бои. На видео, которые регулярно публикует 3 штурмовая бригада, поля под Бахмутом покрыты дымом от снарядов, повсюду воронки, где воины прячутся от пуль, и неровные линии обгоревших кустарников. Так выглядит Бахмутское направление, где каждый освобожденный метр дается ВСУ большими усилиями.

По словам военных обозревателей, ситуация на направлении действительно тяжелая, но не безнадежная. Сегодня бои под Бахмутом называют "ползучим контрнаступлением" ВСУ, которые продвигаются вглубь фронта.

Украинский военный с гранатометом (фото: Getty Images)

"Каждый день ВСУ откусывают какой-нибудь участок фронта. Все идет к тому, чтобы замкнуть этот котел, это вопрос времени, когда россиянам придется оттуда выйти. Каких-либо перспектив наступления РФ я там не вижу", – отметил Нарожный.

На карте DeepState четко видно, что основные бои идут южнее Бахмута – в Клещиевке и Андреевке. Тактика простая – окружить Бахмут с севера и с юга, контролировать логистические пути оккупантов и таким образом заставить россиян либо покинуть Бахмут, либо сдаться, если они не успеют выйти до полного окружения города. Однако в теории это звучит легче, чем выглядит на практике.

Боевые столкновения на Бахмутском направлении проходят регулярно, противник держит ВСУ под шквальным огнем и применяет авиацию. При этом ВСУ, находясь в подобных условиях, успевают не только отбивать атаки, но и уничтожать технику российской армии, например, гаубицы "Мста-Б" или установки "Пион". Россияне, тем временем, перебрасывают контрнаступательный резерв на север от Бахмута и, по словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, "истерят" из-за потерь своих позиций на южном направлении от города.

Изначально россияне, захватив Бахмут, хотели использовать его как плацдарм для дальнейшего наступления. Там оккупанты планировали накопить большое количество ресурса и прорвать фронт к Купянско-Лиманской группировке на север и к Угледарской на юг. Таким образом, армия РФ планировала замкнуть ВСУ, окружив их с южного и северного флангов. Интенсивные бои за несколько километров от Бахмута помешали этим планам, поэтому сам Бахмут теперь представляется не как плацдарм, а как конечная цель оккупантов, отмечает РБК-Украина майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Русские о Бахмуте рассказывали, что это едва ли не победа в войне, сравнивали его чуть ли не со Сталинградской битвой. Им потерять сейчас Бахмут – это недопустимо. Их не поймет ни гражданское население внутри РФ, ни военнослужащие. Мы же выбрали тактику окружения этого города с севера и с юга", – отмечает эксперт.

Что же касается Купянско-Лиманского направления, никаких прорывов ни со стороны врага, ни с ВСУ в последнее время не происходит. Это участок остается одним из главных направлений в его наступлении. Но за последние дни противнику удалось продвинуться там всего лишь на несколько сотен метров в районе Орлянки. Враг хочет продвинуться к Купянску до наступления зимних холодов, но украинские военные оборудовали инженерные позиции и минно-взрывные заграждения, сталкиваясь с которыми россияне несут потери. Только за последние сутки ВСУ ликвидировали 163 оккупанта и 24 единицы техники, по информации Евлаша.

Южный фронт: ситуация вокруг Работино и линия Суровикина

В конце июля стало известно, что украинские войска продвинулись к Работино в Запорожской области. 22 августа его освободили. Если смотреть на карту, четко видно, что освобожденное село буквально "вклинилось" в линию фронта. Теперь же российские войска пытаются обойти Работино с флангов и окружить украинские силы, которые, освободив село, вплотную подошли к главной линии обороны оккупантов – так называемую линию Суровикина.

Это сложная сеть из различных фортификационных сооружений, траншей, "зубов дракона" и всего того, чем ее смогли оборудовать россияне за время оккупации. Для россиян важно не только окружить ВСУ, но и не дать им продвинуться за эту линию обороны. Поэтому они перебросили в район Работино десантно-штурмовую дивизию, которая держит оборону и пытается наступать. Хотя местами в районе Работино и Вербового украинские подразделения уже преодолели первые позиции линии обороны Суровикина и даже начали использовать на этом участке бронетехнику.

Украинский танкист (фото: Getty Images)

Еще одна причина, по которой россияне боятся прорыва ВСУ – железная дорога, которая условно проходит по пунктам "Волноваха-Токмак-Джанкой" и идет дальше в РФ. Это важная логистическая цепочка для россиян – с ее помощью они снабжают свое войско техникой и человеческим ресурсом. По этой же причине в последние дни оккупанты активизировались южнее Марьинки – чтобы выбить ВСУ как можно дальше от Волновахи.

ВСУ держат железную дорогу под огневым контролем, но, даже разрушив ее в одном из узлов, стратегически украинские военные добьются только небольшой задержки в поставках, так как инженерные войска РФ могут быстро ее восстановить. Поэтому важно взять дорогу под фактический контроль. По словам Гетьмана, для того, чтобы иметь резервный путь для поставки необходимого, россияне привезли в оккупированный Мариуполь около 5 тысяч военнослужащих.

"Я уверен, что это приехал стройбат, они будут делать вдоль побережья Азовского моря дорогу для того, чтобы была логистическая артерия. Так как, если мы перережем и железную дорогу, и Керченский мост, им просто не удастся возить себе необходимое. А то, что у них есть на оперативных складах, закончится через месяц-два", – отметил Гетьман.

Если же ВСУ сумеют пройти "линию Суровикина" и взять под контроль железную дорогу, им открывается путь до Токмака и Мелитополя. "Дальше степь. Мы насытились колесной техникой, мы можем двигаться быстрыми ударными колоннами и они это прекрасно понимают. Если мы условно выйдем к Молочному лиману и там закрепимся, у них нет выхода на Крым", - добавил Черник.

Что же касается Херсонского направления, сегодня ситуация на нем без изменений. Воины ССО ведут точечные бои, но климатические условия пока не позволяют ни ВСУ, ни оккупантам вести более значительные битвы. Поэтому россияне сосредоточились на обстрелах правобережья Херсонской области, регулярно убивая мирных жителей.

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По словам экспертов, сегодня у россиян есть две основные цели – выйти на рубежи Донецкой и Луганской областей и удержать Бахмут. С последним ситуация понятна. Что же касается выхода на границы областей, Путину он необходим для "легализации своей территории", которую в РФ даже вписали в конституцию. По мнению Черника, если российской армии это удастся, она выйдет с юга и объявит о завершении войны, давя на то, что теперь она идет исключительно по вине украинцев.

"Каждый божий день, не знаю сколько времени – может месяц, может два, мы будем в зоне стратегической рутины. Две стратегические цели у нас – оперативно окружить Бахмут и пробить линию Суровикина. Две стратегические цели у них – удержать Бахмут любой ценой и выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Вот под этими четырьмя фокусами все будет происходить до того, пока одна из сторон не реализует свою цель. И так будет долго", – добавил Черник.