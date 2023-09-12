Искусственный интеллект в Украине начали использовать в медицине: в каких городах
В Украине начали использовать искусственный интеллект в медицине, в частности при диагностике и проведении КТ. Этот метод обследования организма уже доступен в Одессе и Краматорске Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.
"Одесса стала первым городом Украины, где был внедрен пилотный проект по телемедицине "BrainScan". Эта система работает на базе искусственного интеллекта и значительно ускоряет процесс диагностики заболеваний или повреждений головного мозга, когда время является критическим фактором", - говорится в сообщении.
Как это работает?
Нейросеть анализирует изображения компьютерной томографии (КТ) в автоматическом режиме и выявляет патологические изменения.
"Уже в течение 5 минут после обработки снимка программой врач может принять решение о дальнейшем лечении. Это ускоряет процесс в несколько раз", - констатируют врачи.
Где еще используется этот метод в Украине?
На данный момент такой метод диагностики используют не только одесские врачи, но и медики Краматорска Донецкой области.
"Использование искусственного интеллекта для анализа КТ-снимков головного мозга в рамках проекта показало хорошие результаты. Одесский опыт привлечения нейросети к диагностике пациентов теперь используется и в прифронтовом Краматорске Донецкой области", - добавили в Минздраве.
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