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Искусственный интеллект помогает уничтожать "Шахеды", - эксперты

11:53 18.08.2026 Вт
1 мин
Какие функции берет на себя искусственный интеллект?
aimg Константин Широкун
Фото: искусственный интеллект помогает уничтожать "Шахеды" (Getty Images)

Отдельные беспилотные авиационные комплексы уже оборудуются системами, помогающими оператору захватывать и удерживать враждебную цель в небе.

По словам опрошенных экспертов, как правило, сегодня применение ИИ-инструментов в уничтожении "Шахедов" заключается в использовании систем автоматического распознавания и захвата целей, позволяющих свести возможность погрешности до нуля и обеспечить гарантированный результат за короткий промежуток времени.

Вообще сегодня операторы дронов не ищут враждебную цель в небе полностью наугад. Благодаря специальной системе экипаж получает информацию о приблизительном районе пребывания цели, ее высоте, скорости и направлении движения.

Затем беспилотник вылетает в определенный район, где оператор начинает непосредственный визуальный поиск. То есть электронные системы помогают максимально сузить зону поиска, но на финальном этапе оператору все равно необходимо самостоятельно определить цель, приблизиться к ней и зайти на поражение.

Напомним, ранее Brave1 провело первое онлайн-мероприятие Demo Day, посвященное обновлению FPV-дронов . Более 50 производителей представили запчасти и новые технологические решения для фронта.

Также мы писали, что Минобороны Украины кодифицировало высокоскоростной перехватчик TAF Kolibri-10 . Устройство уже можно приобрести через систему DOT-Chain Defence.

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