Главная » Бизнес

Искусственный интеллект в "Дії" и цифровые сервисы. Главные инсайды IT Arena 2025

Украина, Понедельник 13 октября 2025 15:37
Фото: IT Arena 2025 (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

26-28 сентября на стадионе "Арена Львов" состоялась IT Arena 2025 - главное техсобытие страны, которое собрало более 6000 участников из почти 40 стран для обсуждения инноваций, нетворкинга и презентации новых продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

В этом году программа охватила пять сцен - Business, Technology, Product, Startup и новую Defense, стартап-соревнования с призовым фондом 60 тысяч долларов и шоукейс технологий Made in Ukraine Showcase. Партнером события выступила компания Favbet Tech, которая представила собственные AI-разработки и - и исследовала сложность найма в области AI-технологий.

Фото: IT Arena 2025

Одним из самых обсуждаемых анонсов мероприятия стали решения, представленные Первым вице-премьер-министром - Министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым. Во время своего выступления глава Минцифры представил сразу две инициативы: Дія.AI и собственного цифрового двойника.

Дія.AI стала первым в мире государственным AI-агентом, который не только отвечает на вопросы, но и предоставляет услуги непосредственно в чате. В открытой бета-версии уже доступно получение справки о доходах; впоследствии перечень услуг будет расширяться. По словам министра, с Дія.АІ пообщалось уже более 35 тыс. пользователей, которые сгенерировали более 1000 справок. Стратегическая цель Минцифры - войти в топ-3 стран мира по уровню развития и интеграции ИИ в публичном секторе до 2030 года.

Фото: IT Arena 2025

Также на IT Arena представили ИИ-двойника Михаила Федорова - Telegram-чатбот, который собирает идеи по цифровизации, принимает резюме и помогает с вопросами госсервисов. Модель обучена на 10 000+ материалов из публичных выступлений и социальных сетей министра. Система работает на платформе n8n - сервисе для автоматизации процессов с помощью ИИ.

Фото: IT Arena 2025

В общем, конференция IT Arena традиционно стала площадкой для нетворкинга, обмена идеями и обсуждения будущего технологической отрасли Украины.

Фото: IT Arena 2025

Компания FAVBET Tech как один из известных украинских tech-роботодателей активно присоединилась к программе мероприятия. В интерактивных корнерах компании посетители могли пообщаться с разработчиками, узнать об открытых вакансиях и технологических вызовах, над которыми работает команда.

"Такие мероприятия, как IT Arena, являются ключевым катализатором для развития всей отрасли, создавая платформу для формирования стратегических партнерств и определения векторов будущего технологического прогресса. Для FAVBET Tech поддержка этой конференции является стратегической инвестицией в украинское технологическое комьюнити, что позволяет делиться собственной экспертизой и способствовать инновациям. Представленные здесь ИИ-решения полностью соответствуют нашему видению технологий, которые оптимизируют время и повышают комфорт повседневной жизни", - комментирует СЕО Favbet Tech Артем Скрипник.

Фото: IT Arena 2025

Участие в мероприятии IT Arena логично продолжает активную роль FAVBET Tech в развитии украинской ІТ-экосистемы. Компания является постоянным участником ключевых отраслевых событий, а также стала соинициатором создания AI-комитета Ассоциации "IT Ukraine". В 2024 году компания вошла в топ-5 налогоплательщиков среди резидентов Дія.City, а в 2025 - вошла в рейтинг Топ-50 ІТ-компаний Украины по версии DOU.

Читайте РБК-Украина в Google News
