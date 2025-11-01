Искусственный дождь против смога: в Индии проводят опасные эксперименты с облаками

Инициатором эксперимента стала правящая партия Бхаратия Джаната (BJP), которая продвигает эту идею как способ борьбы со смогом после своего прихода к власти в регионе.

Согласно плану, самолеты или дроны распыляют в небе частицы йодида серебра - вещества, структура которого похожа на лед. Капли воды концентрируются вокруг этих частиц, изменяя структуру облаков и повышая вероятность выпадения осадков.

Первый испытательный полет состоялся в четверг, когда над городом были запущены специальные ракеты для засева облаков. Министр окружающей среды Дели Манджиндер Сингх Сирса заявил, что, если погодные условия останутся благоприятными, город может увидеть свой первый искусственный дождь уже 29 октября.

Власти прибегли к эксперименту после того, как качество воздуха в Дели снова упало до опасного уровня после празднования Дивали. Город окутала густая коричневая дымка, а показатели загрязнения мелкодисперсными частицами PM2.5 и PM10 превысили нормы в несколько раз.

Впрочем, ученые относятся к эксперименту скептически. Профессора Центра атмосферных наук в Дели Шахзад Гани и Кришна АчутаРао раскритиковали инициативу, назвав ее "научным трюком". Они отметили, что эффект от засева облаков обычно незначителен, а сама технология не устраняет главных причин загрязнения - сжигания урожая, промышленных выбросов и интенсивного движения транспорта.

"Это типичный пример неправильного применения науки и игнорирования этики", - отметили исследователи, сравнив идею с возведением "башен смога", которые предыдущее правительство устанавливало за миллиарды рупий, но они так и не улучшили качество воздуха.

Эксперты также предостерегают, что длительное использование химических веществ, таких как йодид серебра или хлорид натрия, может оказать негативное влияние на здоровье людей и сельское хозяйство.

Дели уже более десяти лет удерживает статус самого загрязненного города мира. В 2024 году уровень загрязнения вырос еще на 6%, и в зимний период показатели часто превышают те, что наблюдались во время знаменитого "смогового апокалипсиса" в Пекине в 2013 году - до того, как Китай ввел жесткие меры для очистки воздуха.

Несмотря на критику, власти Индии планируют продолжить эксперименты с облачным засевом, считая это одним из возможных способов временно облегчить дыхание миллионам жителей столицы.