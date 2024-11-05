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Искусственные ограничения цен на рынке электроэнергии помешают использовать импорт полноценно, - эксперт

Вторник 05 ноября 2024 18:30
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Искусственные ограничения цен на рынке электроэнергии помешают использовать импорт полноценно, - эксперт Фото: искусственные ограничения цен на рынке электроэнергии помешают использовать полноценный импорт (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Искусственные ограничения цен на рынке электроэнергии (прайс-кепы) могут помешать Украине в полной мере воспользоваться преимуществами увеличения возможностей импорта электроэнергии из ЕС.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

Он пояснил, что Украина и ЕС договорились об увеличении возможности импорта электроэнергии, что является значительным подспорьем со стороны Европейского Союза. Однако, по словам эксперта, есть препятствие.

"То есть предельные цены, которые сейчас не дают полностью и не будут давать полностью зимой использовать эти преимущества импорта", – подчеркнул Омельченко.

Эксперт отметил, что прайс-кепы в Украине не соответствуют европейской модели.

"Может возникнуть ситуация, когда из-за этого искусственного ограничения цены у нас в Украине, когда будет дефицит электрической энергии, мы не сможем ее закупить, поскольку в Европейском Союзе она будет стоить дороже", - пояснил он.

Также он подчеркнул, что без смены прайс-кепов Украина может быть вынуждена переходить в режим почасовых отключений, имея возможности импорта.

Ранее глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев также заявил, что предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кепы) могут стать серьезными препятствиями при импорте электроэнергии из Европы.

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Электроэнергия
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