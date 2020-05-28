Штрафи до 510 гривень та ідентифікація за реєстрами: як буде працювати автофіксація порушень ПДР

Фото: система автофиксации (facebook.com/artem.shevchenko.9)

Система запрацює з 1 червня

В Україні з 1 червня запрацює система автофиксации порушень правил дорожнього руху. У Міністерстві внутрішніх справ пояснили принципи роботи системи.

Про це у Facebook повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко.

Він зазначив, що на сьогодні система фіксуватиме лише перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів на годину. Розмір штрафу залежатиме від того, наскільки було перевищено швидкість:

255 гривень - у разі перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год, але не більше 50 км/год;

510 гривень - при перевищенні швидкості більш ніж на 50 км/год.

Про порушення ПДР можна буде дізнатися з СМС-повідомлення, листи електронною поштою або за місцем реєстрації, а також на сайтах МВС і Нацполиции, і під час перетину кордону.

Штрафи застосовуються до власника автомобіля, який вказаний в Єдиному держреєстрі транспортних засобів. У разі якщо автомобіль оформлений на юридичну особу, воно притягується до відповідальності. Персональні дані порушника встановлюються з допомогою реєстрів МВС і Мін'юсту.

У разі оплати штрафу протягом 10 банківських днів сума штрафу зменшується на 50%. Всього у порушника буде 30 днів, щоб здійснити оплату. У разі прострочення можливе накладення арешту на транспортний засіб та інше майно, а також стягується подвійна сума штрафу. При оскарженні в суді терміни зупиняються.

Особа може бути звільнена від сплати штрафу, якщо протягом 20 днів надасть документ, що підтверджує угон або викрадення автомобіля.

Нагадаємо, система автофиксации на дорогах України запрацює з 1 червня.

Перші 50 камер автоматичної фото-і відеофіксації будуть встановлені в Києві та Київській області.

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Автор: Игорь Литвиненко