Штрафом не отделаться. За какие проблемы со счетчиком украинцам светит тюрьма

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За что именно украинцев могут наказать штрафами

Эксперт рассказал, что административная ответственность (штраф) за нарушение правил пользования энергией, водой или газом предусмотрена статьей 103-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Так, наказать украинцев могут за самовольное использование в корыстных целях электрической, тепловой энергии, горячей или питьевой воды:

без приборов учета, результаты измерения которых используются для осуществления коммерческих расчетов (если использование приборов учета обязательно)

вследствие умышленного повреждения приборов учета

любым другим способом

За такие правонарушения предусмотрена ответственность в виде:

или предупреждения

или наложения штрафа от 170 грн до 850 грн и предупреждения

или наложения штрафа (на должностных лиц) от 510 грн до 1360 грн

Кроме того, статьей 103-3 КУоАП предусмотрена ответственность за нарушение требований по коммерческому учету тепловой энергии, горячей и питьевой воды.

Следовательно, за самовольный демонтаж, умышленное уничтожение, повреждение, раскомплектование или другое несанкционированное вмешательство в работу узла коммерческого учета тепловой энергии, горячей или питьевой воды:

гражданам придется уплатить штраф в размере от 850 грн до 3 400 грн

должностным лицам - в размере от 3 400 грн до 4 250 грн

Кто имеет право штрафовать граждан и как это происходит

Булименко рассказал, что по статье 103-1 КУоАП протоколы об административном правонарушении составляются соответствующими органами государственного надзора. Ими являются Государственная инспекция энергетического надзора Украины и ее территориальные органы.

"Также такие протоколы могут составляться предприятиями и организациями, в ведении которых - электрические сети", - добавил эксперт.

Он объяснил, что такие дела рассматриваются административными комиссиями при исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов. По результатам рассмотрения дела они могут принять решение о наложении административного взыскания или о закрытии производства.

"Решение административной комиссии о наложении административного взыскания может быть обжаловано в районный, районный в городе, городской или горрайонный суд", - отметил юрист.

Между тем по статье 103-3 КУоАП протоколы об административном правонарушении составляют должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами (а в населенных пунктах, где не созданы исполнительные комитеты, - исполнительными органами, выполняющими их полномочия) сельских, поселковых, городских советов.

"Такие дела рассматриваются районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами. Постановление суда о наложении административного взыскания может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции", - уточнил адвокат.

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"Также следует отметить, что законодательством предусмотрена уголовная ответственность за похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самопроизвольного использования", - подчеркнул юрист.

Он объяснил, что согласно статье 188-1 Уголовного кодекса Украины (УКУ), наказать граждан могут за похищение горячей или питьевой воды, электрической или тепловой энергии - если такими действиями нанесен значительный ущерб:

путем самопроизвольного использования без приборов учета, результаты измерения которых используются для осуществления коммерческих расчетов (если использование приборов учета обязательно)

вследствие умышленного повреждения приборов учета

любым другим способом

Такие правонарушения наказываются:

или штрафом от 1 700 грн до 3 400 грн

или исправительными работами сроком до 2 лет

или пробационным надзором на срок до 3 лет

или ограничением свободы на тот же срок

"За те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они нанесли ущерб в больших размерах, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до 3 лет", - добавил эксперт.

В заключение Булименко подчеркнул, что во всех случаях самовольного использования воды и электрической энергии нарушителю придется также возместить стоимость самовольно использованной электрической энергии или воды.