Водителям на заметку: за какие номерные знаки могут выписать штраф

Водителям в Украине строго запрещается управлять транспортным средством, если номерной знак загрязнен так, что его символы неразборчивы на расстоянии 20 метров. В случае нарушения этого правила на водителя накладывается штраф в размере 170 гривен.

Это также относится к случаям, когда используются номера, которые не соответствуют установленным нормам, а именно:

Перевернутые номерные знаки;

Закрытые различными предметами (даже прозрачными), когда надпись полностью или частично не идентифицируется;

Загрязненные номера, которые не позволяют распознать их с расстояния 20 метров;

Не подсвеченные номера;

Установленные не в положенном месте.

Если водитель намеренно пытается скрыть цифры на номере, такие действия также повлекут за собой штраф. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что некоторые водители используют различные подручные материалы, чтобы замаскировать номера. За такое нарушение штраф составляет 2250 грн.

Если нарушение происходит повторно, согласно Кодексу Украины про административные правонарушения штраф возрастает до 5100 грн, и водителя могут лишить права управления автомобилем на срок от 3 до 6 месяцев.

Важно отметить, что на автомобиле должно быть два номерных знака, как это прописано в законе. Если хотя бы один из знаков отсутствует, штраф все равно накладывается на водителя

Движение без номеров классифицируется как использование поддельных или чужих номерных знаков, что может привести к дополнительному изъятию автомобиля для выяснения обстоятельств.