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Водителям напомнили важное правило движения за городом: без этого нельзя ехать

Среда 02 октября 2024 16:36
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Водителям напомнили важное правило движения за городом: без этого нельзя ехать Вне населенных пунктов водителям нужно включать ДХО или ближние фары (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Водителям в Украине напомнили о необходимости включать вне населенных пунктов дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области в Facebook.

О чем именно идет речь в ПДД

Правоохранители напомнили, что согласно пункту 9.8 ПДД Украины, на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни (ДХО). Если же их нет, включать нужно ближний свет фар.

"Это правило действует круглосуточно, даже в светлое время суток, и имеет целью уменьшение аварийности на дорогах, а также предотвращение травм и гибели в ДТП", - подчеркнули в полиции.

Следует отметить, что в обновленной редакции правил есть также четкое определение ДХО: "Внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди ТС и предназначенные для улучшения видимости ТС во время его движения в светлое время суток".

В пресс-службе полиции отметили, что включение света фар является дополнительной мерой пассивной безопасности.

"Европейские исследования подтверждают ее эффективность: по данным European Commission, использование дневных ходовых огней может снизить количество многосторонних дневных аварий примерно на 5-15%", - уточняется в сообщении.

В заключение водителям напомнили, что безопасность на дороге зависит от каждого, поэтому необходимо всегда соблюдать правила дорожного движения.

Водителям напомнили важное правило движения за городом: без этого нельзя ехатьВодителям напомнили важное правило движения за городом: без этого нельзя ехать

Пост Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kharkivpolice)

Наказание за езду без фар

Напомним, с 1 мая 2024 года в ПДД были внесены изменения, согласно которым водители должны ездить с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар при езде за пределами населенных пунктов всегда (а не только "в сезон").

Учитывая это, мы рассказывали, чем обусловлено требование насчет включения фар днем, а также как могут наказать водителей за езду без фар или сигналов поворота.

Читайте также, что сделать, чтобы фары авто светили лучше.

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