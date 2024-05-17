Штрафы для уклонистов. Зеленский подписал новый закон: что грозит за неявку в ТЦК

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На сколько вырастут штрафы

Новый закон вносит изменения в ст. 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. А также вводит три режима: нарушение, повторное нарушение и нарушение во время военного положения.

Статья 210 (нарушение воинского учета)

Штрафы увеличиваются в несколько раз для тех, кто не стоит на воинском учете или вовремя не обновил учетные данные. Согласно новой редакции, предусмотрено следующее наказание:

от 3 400 до 5 100 гривен - в мирное время

- в мирное время от 17 000 до 25 500 гривен - в военное время (или за повторное нарушение)

Отметим, до этого штрафовали на сумму от 510 до 850 гривен и от 850 до 1700 гривен при повторном нарушении в течение года или в особый период.

Статья 210-1 (нарушение законодательства о мобилизации)

За отказ от повестки или неявку по ней в территориальный центр комплектования (ТЦК) теперь грозят следующие штрафы в зависимости от того, мирное время или военное.

В мирное время:

от 5 100 до 8 500 гривен - для граждан

- для граждан от 17 000 до 34 000 гривен - для должностных и юридических лиц

В военное время:

от 17 000 до 25 500 гривен - для граждан

- для граждан от 34 000 до 59 000 гривен - для должностных и юридических лиц

До этого уклонистов штрафовали на сумму от 1 700 до 3 400 гривен (для граждан) и от 3 400 до 5 100 гривен (для должностных лиц). Повторное нарушение или в особый период поднимало планку до 3 400 - 5 100 и 5 100 - 8 500 гривен соответственно.

Также закон содержит важное уточнение. Положения о штрафах не применяются, если у военкомата есть возможность получить данные военнообязанного из государственных реестров.

Новая процедура назначения штрафа

Закон вносит изменения также в ст. 258 КУоАП. Она дополняется нормой о том, что ТЦК могут не составлять протоколы, если нарушения по ст. 210 и 210-1 совершены в особый период, а человек не явился без уважительной причины.

До этого военкомат должен был составить протокол о привлечении к административной ответственности, который уже рассматривал суд и решал вопрос о штрафе. При чем стадия составления протокола требовала присутствие военнообязанного. Который должен ознакомиться с правами, подписать документ или отказаться ставить свою подпись.

Таким образом, фактически вводится процедура заочной выписки штрафа. Однако ТЦК все равно обязан должным образом уведомить человека о дате, времени и месте вызова. А также иметь доказательства надлежащего вызова.

Что еще предусматривает закон

Увеличиваются сроки административного ареста. Теперь согласно ст. 263, если человек нарушает правила воинского учета и уклоняется от мобилизации, полиция может задержать его на срок до трех часов для составления протокола. Если нужно установить личность и/или выяснить обстоятельства нарушения - может задержать на срок до 3 суток.

Отметим, в первоначальной редакции предлагалось приравнять отказ от прохождения военно-врачебной комиссии к уклонению от мобилизации. За что согласно ст. 336 Уголовного кодекса грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Такая ответственность наступает, когда после комиссии военнообязанный получил "боевую повестку", но не явился по ней без уважительной причины.

Норму отклонил профильный комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности, и во втором чтении закон был принят без нее.