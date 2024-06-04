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Сколько придется заплатить за нарушение языкового закона: все детали

Штрафы за нарушение языкового закона (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

С июля 2022 грда в Украине действуют несколько видов наказаний за нарушение языкового закона.

О том, что будет в случае нарушения этого закона и какие суммы штрафов, - читайте в материале РБК-Украина.

Наказание за нарушение языкового закона

Нарушителя могут наказать простым предупреждением или штрафом.

Если нарушения совершили впервые, тогда наказание будет либо в виде предупреждения, либо штрафа от 3400 до 8500 гривен.

За повторное нарушение сумма штрафа вырастет от 8 500 до 11 900 гривен.

Кроме того, за повторное невыполнение требований уполномочен предусмотрен штраф от 1 700 до 3 400 гривен.

Следует отметить, что эти наказания относятся не только к сфере услуг, но и к образованию, науке, культуре, книгоизданию, пользовательским интерфейсам, сфере информации для общего ознакомления, публичным мероприятиям, рекламе, технической и проектной информации, здравоохранению, спорту, телекоммуникациям, почтовой связи и транспорта.

Это означает, что во всех вышеперечисленных сферах можно пользоваться только государственным языком. В то же время, эти штрафы могут быть обжалованы в суде.

Как сообщить о нарушении

В первую очередь попытайтесь уладить ситуацию на месте событий. Только в случае, если этого не удается сделать, вы можете написать жалобу к уполномоченному языку.

Попытайтесь зафиксировать инцидент с нарушением на фото или видео или попросить очевидцев составить письменные показания. Это необходимо для того, чтобы у вас были доказательства нарушений.

После этого напишите обращение к языковому омбудсмену:

  • по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12
  • на электронный ящик skarha@mova-ombudsman.gov,
  • или заполните соответствующую форму на сайте уполномоченного по ссылке

Заявление можно подавать в течение шести месяцев со дня нарушения. Требования к написанию этого заявления были представлены на сайте Кабинета министров.

Ситуация с языком в Украине

В 2023 году Уполномоченный по защите государственного языка получил на 30% больше обращений о нарушении языкового закона по сравнению с 2022 годом.

Больше всего проблем отметили в сфере обслуживания потребителей. 1 822 обращения свидетельствовали об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и интернет-представительств, нарушениях при обслуживании и отсутствии информации о товарах и услугах на государственном языке.

Более 500 обращений зафиксировано в сфере наружной рекламы и вывесок. Высоким было количество жалоб о нарушениях в сфере культуры и в медиа.

По количеству обращений в регионах статистика такая:

  • Киев - 1 345
  • Харьковская область - 516
  • Одесская область - 486
  • Днепропетровская область - 316
  • Киевская область - 153
  • Запорожская область - 63
  • Львовская область - 59
  • Полтавская область - 54
  • Николаевская область - 53
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Языковой омбудсменШтрафыЯзыковой закон