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Штрафы не только для водителей: сколько придется заплатить пешеходам за нарушение ПДД

Украина, Киев, Пятница 01 ноября 2024 02:18
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Штрафы не только для водителей: сколько придется заплатить пешеходам за нарушение ПДД Фото: Человек на дороге (pexelss)
Автор: Татьяна Веремеева

Пешеходы являются полноценными участниками дорожного движения и также должны соблюдать ПДД. Игнорирование этих требований может привести не только к опасным ситуациям, но и к административному штрафу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Запорожской области.

Нарушение ПДД людьми, передвигающимися пешком, может привести к штрафам. В частности, правила обязывают пешеходов:

  • двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны
  • переходить проезжую часть исключительно на пешеходных переходах, в том числе подземных и надземных, а в их отсутствие – на перекрестках
  • в регулируемых зонах руководствоваться сигналами светофора или регулятора
  • в темное время суток или при недостаточной видимости использовать светоотражающие элементы или фликеры

За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 255 грн, согласно ч. 1 ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП). Патрульные активно фиксируют такие нарушения и составляют административные протоколы. Полиция призывает пешеходов быть ответственными и отдавать себе отчет в возможных последствиях несоблюдения правил дорожного движения.

Напомним, украинцы могут платить штрафы за нарушение ПДД и административные правонарушения через приложение "Дия". Для уплаты штрафа ПДД нужно авторизироваться в "Дие", перейти в раздел "Сервисы" - "Водителю" - "Штрафы ПДД". В разделе "Неуплаченные" избирается необходимый штраф для оплаты. Следует отметить, что на штрафы по автофиксации в течение первых 10 дней действует скидка 50%.

Также РБК-Украина рассказывало, что правоохранители привлекают к ответственности водителей, покидающих автомобили на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Нарушителям проводят профилактические беседы и составляют административные материалы. За остановку или стоянку на местах для людей с инвалидностью предусмотрен штраф от 1020 до 1700 гривен.

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