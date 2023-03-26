Штраф за "Слава Украине" и фильтрация. Более 500 жителей Мелитополя находятся в плену

Российские захватчики производят жесткую фильтрацию во временно оккупированном Мелитополе. Более 500 жителей находятся в плену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова .

По его словам, россияне удивляются тому, что даже после года оккупации в Мелитополе есть сопротивление. Ведь они, напротив, ожидали поддержки. Поэтому оккупанты массово пытаются найти тех людей, которые сопротивляются.

"Сегодня более 500 жителей города Мелитополь находятся в плену. Это именно после таких фильтраций, которые проводит враг после каждой удачной попытки ликвидации или причинения вреда коллаборантам, или складам, или массовому скоплению рашистских военных", - сказал Федоров.

Он отметил, что массовая фильтрация производится крайне жестко. Россияне проводят обыски, применяют пытки и издевательства.

К тому же оккупанты устраивают судилища. Так, за слова "Слава Украине" и любое другое высказывание проукраинской позиции штрафуют на 30 тысяч или сажают "на подвал".

Федоров отметил, что враг выбрал Мелитополь как логистический и административный узел, именно через него идет 70% трафика во временно оккупированный Крым. Так что россияне пытаются массово закрыть в домах местных жителей, чтобы Украина получала меньше информации.

РБК-Украина сообщало, что россияне ужесточили репрессии против гражданского населения Мелитополя после ликвидации коллаборанта.

К тому же оккупанты под видом "плановых осмотров жилищного фонда" готовятся отбирать квартиры у жителей Мелитополя.

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