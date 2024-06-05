Штраф за двойную сплошную. Сколько заплатит водитель и есть ли исключения

Пересечение сплошной линии разметки, в том числе двойной сплошной, - одно из самых популярных нарушений на дороге. За которое грозит административная ответственность.
РБК-Украина напоминает размеры штрафов и случаи, когда их можно избежать.
Ответственность за пересечение двойной сплошной линии регулируется ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Согласно этой статье, нарушение требований разметки проезжей части влечет наложение штрафа в размере 340 гривен.
Если нарушение повлекло создание аварийной обстановки (заставило других участников дорожного движения резко изменить скорость, направление или принять другие меры безопасности) - штраф увеличивается до 1 445 гривен.
Кроме того, в последнем случае могут лишить права на управление транспортными средствами на срок от 6 месяцев до одного года.
Двойная сплошная линия разделяет противоположные потоки транспорта на дорогах с 4 и более полосами или участки дорог с 3 полосами (2+1).
Отметим, прописаны также исключения, когда за пересечение двойной сплошной не будут штрафовать.
Для этого предусмотрены четыре случая:
Таким образом, для пересечения двойной сплошной должны быть веские причины.
Правила дорожного движения предусматривают несколько видов сплошных линий: белая сплошная, широкая белая сплошная и стоп-линия.
Узкую белую сплошную линию запрещено пересекать. Кроме случаев, когда это место предназначено для стоянки или парковки; когда место обозначено как край проезжей части; для объезда неподвижного препятствия, габариты которого не позволяют объехать без пересечения линии; для обгона отдельных транспортных средств со скоростью менее 30 км/ч.
Широкую белую сплошную линию нельзя пересекать всегда. В противном случае грозит штраф 340 гривен.
Стоп-линию запрещается пересекать, когда горит красный сигнал светофора или когда регулировщик подает запрещающий сигнал. За пересечение стоп-линии, когда это запрещено, предусмотрен штраф 510 гривен.
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