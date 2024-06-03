Можно сэкономить: что делать, если заправил авто бензином не той марки

Такое может случиться ошибочно или умышленно, но машине нет дела до причины – она сразу заметит, что получила горючее не того сорта. Последствия могут быть разными, и о возможных вариантах водителю лучше знать заранее.

Что делать, когда в бак машины попадет бензин не той марки, что нужно, говорится в материале РБК-Украина .

Начиная разговор об ошибочном сорте бензина, мы будем иметь в виду не покупку сомнительного контрафакта где-то на обочине, а все же заправку на АЗС, где в любом случае будет соответствующий действующим стандартам продукт. В том числе – и в плане отсутствия в нем механических примесей, таких как чешуйки ржавчины, продукты разложения присадок и частицы откровенной грязи вроде песка.

Чем отличаются бензины

Принципиальных отличий между стандартными автомобильными бензинами немного – это их октановое число и экологический класс (Евро-3, Евро-4, Евро-5 и т.п.). Октановое число горючего – это его детонационная стойкость, способность противостоять ненормальному взрывоподобному сгоранию (детонации) в цилиндрах двигателя. Детонация, если проявляется определенный длительный период, вызывает ускоренный износ деталей двигателя, а то и их разрушение. Современные модели двигателей часто высокофорсированы, поэтому боятся детонации, а значит, им нужны высокооктановые бензины – А-95, А-98.

Что касается экологического класса бензина, то он влияет в первую очередь на чистоту выхлопа, поскольку у классов ниже Евро-4 – Евро-5 в нем больше определенных веществ. В частности, речь идет о большем содержании серы и ароматических углеводородов, что также способствует образованию нагара в цилиндрах и активному абразивному износу двигателя. Но такие тяжелые последствия наступят только после более или менее продолжительной эксплуатации машины на неподходящем бензине. Однако такая проблема нетипична для наших дней, ведь на украинских АЗС – по крайней мере, уважаемых брендов – горючее соответствует Евро-5 (с февраля 2024 г.).

А-92 вместо А-95

Скорее всего, ваш двигатель будет работать на А-92 без существенных отклонений. При первых же признаках детонации, благодаря электронному блоку управления, параметры впрыска и зажигания будут скорректированы и мотор снова выйдет если не на оптимальный, то на приемлемый режим работы.

Правда, следствием такой коррекции может стать падение мощности и определенный перерасход топлива. В совсем редких случаях возможны дергания при переключении передач и перегрев двигателя – и это уже нехорошо, ведь дело может завершиться аварийной остановкой двигателя. Следовательно, при первых же подобных симптомах лучше не рисковать и прекратить поездку.

А-95 вместо А-92

Бензина с октановым числом более высоким, чем нужно, особенно бояться не стоит. Не верьте рассказам о прогоревших насквозь поршнях и оплавленных клапанах – если такое у кого-то и произошло, то точно не из-за высокооктанового горючего. Потому что бензины А-95 и А-98 обладают не большей теплотворной способностью против А-92, а даже меньшей.

Напротив, после заправки бензином с большим октановым числом иногда динамика может стать хуже – именно из-за меньшей теплотворной способности высокооктанового топлива. Хотя большинство водителей обычно ничего не замечает, потому что программы управления двигателем на такой случай имеют соответствующие алгоритмы коррекции.

Что делать, если случайно заправился не тем бензином?

Прежде всего, многое зависит от количества "неправильного" горючего в баке. Чем больше в нем перед тем было "правильного" бензина, тем выгоднее для двигателя будет пропорция и тем менее заметными будут отклонения в работе – если вообще будут.

Если же бак перед ошибочной заправкой был пуст, а двигатель не подает тревожных сигналов, можно долить "до полного" бензина с нужным октановым числом и получить в баке более приемлемый микс.

Худший вариант – бак полон исключительно неподходящим бензином и мотор ведет себя не очень хорошо. Тогда придется тем или иным способом сливать из бака неадекватное топливо и заменять его штатным бензином.

Коротко

Самое главное – понять, как воспринял ложную заправку двигатель. Если ни он сам, ни лампы на приборной панели не подают тревожных сигналов, нужно по возможности сильнее развести контрафакт в баке правильным сортом и не волноваться зря. В противном случае – либо осушайте бак, либо посоветуйтесь с надежным автомехаником, которому вы доверяете.