Штраф и даже тюрьма? Как могут наказать за угрозы в интернете

Что делать, если вам угрожают

"Человек, который считает, что высказывания в его адрес в интернете угрожают его жизни или здоровью, должно обратиться в орган Национальной полиции для предотвращения совершения в отношении него дальнейших противоправных действий и привлечения виновных лиц к установленной законом административной или уголовной ответственности", - говорит Булименко.

Чтобы подтвердить факт угроз, нужно будет предоставить доступ к переписке или комментариям.

Какая ответственность за угрозы в интернете

Угрозы и ругательства в интернете могут быть квалифицированы при определенных обстоятельствах как мелкое хулиганство и инкриминировать за них статью 173 Кодекса Украины Административного правонарушения.

"Она предусматривает штраф от 51 до 119 гривен или общественные работы на срок от 40-60 часов, или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с отчислением 20% заработка, или административный арест на 5-15 суток", - объясняет юрист.

Когда может грозить уголовная ответственность

Угроза убийством может повлечь уголовную ответственность по ст. 129 Уголовного кодекса Украины. Но потерпевший должен иметь реальные основания опасаться осуществления этой угрозы.

"За такие действия предусмотрен пробационный надзор на срок до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок. То же деяние, совершенное членом организованной группы или по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет", - говорит Булименко.

Если угрозы в интернете сопровождаются действиями, направленными на разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, или направлены на оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями, такие действия могут повлечь уголовную ответственность по ст. 161 Уголовного кодекса Украины в виде:

штрафа в размере от 3 400 до 8 500 гривен;

или ограничения свободы на срок до 5 лет;

или лишения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового;

те же действия, сопровождаются насилием с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от 8 500 до 17 000 гривен или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

"Если угрозы в интернете довели человека до самоубийства, действия виновного лица могут быть квалифицированы по ст. 120 Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрена уголовная ответственность в виде ограничения свободы на срок до 3 лет или лишения свободы на тот же срок", - отмечает юрист.

В случае совершения таких действий в отношении лица, находившегося в материальной или иной зависимости от виновного, или в отношении двух или более лиц, наказывается ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок. Если такие действия совершили против несовершеннолетнего, тогда нарушителя наказывают лишением свободы на срок от 7 до 10 лет.