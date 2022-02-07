Штормовий вітер, мокрий сніг та дощ: синоптик дала прогноз погоди на завтра

Погода в Україні

За словами синоптика, завтра мокрий сніг йтиме найближчої ночі повсюди, проте вдень атмосферні фронти зсунуться у східному напрямку.

Тому вдень північні області та більшість західних (окрім Карпат), а також значної частини центральних областей (окрім Полтавської області та Дніпропетровської) позбудуться опадів. Витіснить їх антициклон Holm.

Втім на сході, півдні, а також у Полтавській області та в Дніпрі місцями випадатиме мокрий сніг та дощ. Там ще перебуватимуть атмосферні фронти.

Як пояснила синоптик, через протистояння фронтів, циклонічності з одного боку та антициклону з іншого - в Україні завтра посилиться північно-західний вітер, місцями можливо до штормових поривів.

Температура повітря у більшості наших областей коливатиметься близько нуля, у південній частині очікується +2 +7 градусів.

На поточному тижні в Україні погода передбачається порівняно теплою, вітряною та вологою, проте без якихось серйозних опадів.

Погода в Києві

У Києві опади можливі найближчої ночі, а завтра вдень - навряд. Разом з тим вітер у вівторок в столиці буде сильним, північно-західних напрямків, місцями до 15-18 метрів за секунду.

Температура повітря у місті завтра очікується від -1 морозу до +1 тепла.