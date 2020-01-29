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Сніг, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     29.01.2020 - 08:00
Сніг, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні у більшості областей сніг з дощем

Сьогодні погода в Україні погіршиться, опуститься температура повітря до 0 та підуть сніг з дощем. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз погоди у всіх областях

У західних областях сьогодні дощі зі снігом, вдень 0+2 і вночі так само. На півночі країни та у центральних областях така ж сама погода.

Сніг, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

У східних областях сьогодні теж дощі зі снігом. Вдень +2+4, а вночі 0+2. На півдні країни тільки дощі, вдень +5+7, а вночі 0+2.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні дощі зі снігом. Вдень 0+2 і так само вночі.

Сніг, дощі та похолодання: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, вчора в центрі, деяких західних та східних областях країни був туман, Закарпатській, Миколаївській та Херсонській областях місцями невеликий дощ. Середня температура була повітря -3+2 сході та заході країни 0-2.

Як повідомляли синоптики, погода в Україні в найближчі дні погіршиться, спостерігатимуться дощі зі снігом, які буде супроводжувати сильний вітер.

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