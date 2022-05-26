Штормовий вітер та грози: погода по всій Україні сьогодні погіршиться
Сьогодні, 26 травня по всій території України очікується сильний вітер. Місцями прогнозують дощі та грози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +9 +13, вдень +18 +21 градусів;
- на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +25;
- у східних областях вночі +9 +12, вдень +21 +24 градусів;
- на півдні країни вночі +10 +14 градусів, а вдень +21 +26;
- у центральних областях вночі +11 +13, вдень +19 +23 градусів.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці короткочасні дощі протягом дня. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14, вдень +19 +21.
Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголошували штормове попередження.
Додамо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в наступному місяці.
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