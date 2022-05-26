ru ua
Чт, 26 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штормовий вітер та грози: погода по всій Україні сьогодні погіршиться

Новость на русском →
Україна, Четвер 26 травня 2022 07:00
Штормовий вітер та грози: погода по всій Україні сьогодні погіршиться Фото: погода в Україні 26 квітня суттєво погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 26 травня по всій території України очікується сильний вітер. Місцями прогнозують дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За даними синоптиків, вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім західних областей, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с.

Температура повітря складатиме:

  • у північних областях вночі +9 +13, вдень +18 +21 градусів;
  • на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +20 +25;
  • у східних областях вночі +9 +12, вдень +21 +24 градусів;
  • на півдні країни вночі +10 +14 градусів, а вдень +21 +26;
  • у центральних областях вночі +11 +13, вдень +19 +23 градусів.

Штормовий вітер та грози: погода по всій Україні сьогодні погіршиться

Погода в Києві

Сьогодні в столиці короткочасні дощі протягом дня. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Стовпчики термометра вночі покажуть +12 +14, вдень +19 +21.

Штормовий вітер та грози: погода по всій Україні сьогодні погіршиться

Нагадаємо, на сьогодні в Україні оголошували штормове попередження.

Додамо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні в наступному місяці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
NEWS
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
Зеленський підтримав петицію про візовий режим із РФ: що далі
DAILY
Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Карта війни. Де йдуть ключові бої і чи є загроза атаки на північ України