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Штормове попередження та заморозки: у Києві погіршиться погода

Автор: РБК-Україна

Сьогодні у Києві погіршиться погода. Синоптики прогнозують сильний вітер протягом дня.

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Так, 8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

В Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Загалом, протягом дня в Києві та області опадів не очікується. Повітря прогріється до +15 градусів.

Однак вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градусів.

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в суботу буде вологою, вітряною та прохолодною, але вже в неділю на територію країни з заходу почне поширюватись поле високого атмосферного тиску - антициклон UTINE, завдяки чому потеплішає.

РБК-Україна писало, що в неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.

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