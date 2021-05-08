Штормове попередження та заморозки: у Києві погіршиться погода

Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України .

Однак вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4 градусів.

Загалом, протягом дня в Києві та області опадів не очікується. Повітря прогріється до +15 градусів.

Так, 8 травня вранці та вдень в Україні пориви північно-західного вітру досягатимуть 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

Раніше повідомлялося, що погода в Україні в суботу буде вологою, вітряною та прохолодною, але вже в неділю на територію країни з заходу почне поширюватись поле високого атмосферного тиску - антициклон UTINE, завдяки чому потеплішає.

РБК-Україна писало, що в неділю дощитиме у східній, вночі і у південно-східній частині країни, 10 травня вдень у східних областях короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град.