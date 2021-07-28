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Штормове попередження: де будуть грози та шквали

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики оголосили штормове попередження в Україні. Сьогодні очікуються дощі та грози.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

Сьогодні у західних, північних, Вінницькій, Черкаській вдень і в Полтавській та Кіровоградській областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Зазначимо, 28 липня по всій країні протягом дня буде спекотно. Найвищі показники термометрів очікуються на півдні країни - до +34 в Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Також спекотно буде на заході - у Закарпатській області температура прогріється до +33 градусів.

Нагадаємо, в Україну увірветься одразу два північних циклони.

Крім того, синоптики попередили про пожежну небезпеку.

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