Шторм и мороз. В Карпатах сегодня бушует непогода

"По состоянию на 10:00, 05.01.2023 на горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 18 м/с, порывы до 24 м/с, температура воздуха -6 градусов", - говорится в сообщении.

Фото: на горе Пип Иван бушует шторм (facebook.com/chornogora.rescue112)

Напомним, сегодня в Украине резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают, что страну накроет циклон Axel, который принесет осадки и морозы.

Также отметим, что жителей Киева и области предупредили о сильных порывах ветра, которые могут привести к ухудшению движения транспорта.

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