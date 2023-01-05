"Прискачет" новый циклон. Сегодня погода в Украине кардинально изменится

Сегодня, 5 января, станет днем существенных погодных изменений - со спокойной, преимущественно сухой и теплой на более холодную и более мокрую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

Погода в Украине

"Циклон по имени Axel с северо-запада, из районов Скандинавии, "прискачет" в Украину вместе с атмосферными фронтами и обусловит существенное изменение в погоде", - рассказала она.

Осадки

По ее словам, в большинстве областей пройдут пока дожди, однако из-за постепенного снижения температуры воздуха, уже и с мокрым снегом.

"Осадки могут быть умеренными, в южной части - преимущественно небольшие. В восточных областях дождь и мокрый снег вероятнее во второй половине дня и вечером", - рассказала Диденко.

Ветер

К тому же, как отметила синоптик, западный и юго-западный ветер будет усиливаться до сильного, местами до 15-20 метров в секунду.

"А при усилении ветра температура воздуха кажется ниже, чем на самом деле", – констатировала она.

Температура

По прогнозу днем еще будет достаточно теплая погода, +3...+8 градусов, на юге и западе местами до +7..+11 градусов.

"Холоднее уже будет на северо-востоке Украины, 0...+4 градуса", - констатировала Диденко.

Погода в Киеве

В столице, по данным синоптика, сегодня ожидается влажная, с осадками, ветреная погода.

"Порывы западного, юго-западного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах +5...+6 градусов", - рассказала синоптик.