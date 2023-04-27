Шторм в море. Жителей Одессы и области предупредили об угрозе мин

По данным синоптиков, в ближайшие часы в Одессе и области ожидают шквальные порывы ветра до 15-18 м/с. Ветреная погода сохранится до конца суток, а также ночью и утром 28 апреля.

Из-за ухудшения погоды в Одесской области объявили штормовое предупреждение. Местных жителей просят быть осмотрительными, не парковать автомобили под деревьями, линиями электропередач и столбами.

Также из-за шторма в Черном море усиливается опасность, есть угроза подрыва морских мин.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибития к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. В который раз обращаем внимание одесситов и гостей региона, что опасность нахождения в пляжной зоне слишком высока", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным синоптиков, сегодня почти по всей территории Украины ожидаются дожди. Сухо будет только в западных областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.