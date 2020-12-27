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Шторм "Белла" досяг і Франції з Бельгією, сильний вітер і сніг

Автор: Роман Тверденко

Шторм "Белла" досяг берегів Франції та Бельгії. Він приніс сильний вітер і загрозу снігопадів.

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Про це повідомляє Brusselstimes.com.

Синоптики оголосили помаранчевий рівень попередження для автодоріг в Бельгії. Там очікують пориви вітру до 100 кілометрів на годину в глибині суші і до 120 км/год - на узбережжі.

Також сильні снігопади спостерігаються у горах Арденни, які розташовуються на території Бельгії, Франції і Люксембургу. Шторм також привів до обмерзання на дорогах.

У Брюсселі через сильний вітер закрили парки і лісові зони. Продовження стихії очікується в понеділок у вигляді крижаного дощу і ожеледиці.

Нагадаємо, на Великобританію в ніч на неділю обрушився шторм "Белла". Наслідками стихії стали повалені дерева та знеструмлені будинки.

Тиждень тому повідомлялося, що на острови Фіджі обрушився сильний ураган Яса. Багато жителів острівної держави залишилися без даху над головою і прісної води.

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