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Штиль на АЗС: актуальные цены на топливо, разница в ценниках и главный секрет экономии

14:17 16.08.2026 Вс
3 мин
Во сколько обойдется полный бак на самых больших заправках и почему стоимость топлива отличается на несколько гривен
aimg Ирина Гамерская
Фото: какие цены на топливо на популярных АЗС 16 августа (коллаж РБК-Украина)

Топливный рынок показывает стабильность: ценники на ведущих заправках зафиксировались на текущих отметках без резких колебаний. В то же время, вопрос разницы в ценах между брендами и мелкими сетями остается головной болью для водителей.

Какие цены держат популярные АЗС 16 августа и от чего зависит цена на стелах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Без изменений на стелах: ОККО, WOG, SOCAR и "Укрнафта" сохранили ценники на бензин, дизель и автогаз.
  • 300+ грн экономии на баке: Стоимость заправки 50 литров А-95 колеблется от 3 945 грн на "Укрнафте" до 4 270 грн на SOCAR.
  • Причины разницы в ценах: Эксперт объясняет разрыв в стоимости тремя основными факторами: налогами, маркетингом и расходами на контроль качества.

Сколько стоит заправить полный бак (50 л)?

Расчет на бак стандартного легкового автомобиля показывает реальную разницу между заправками:

"Укрнафта" (самый доступный вариант):

  • Бензин А-95 (78,90 грн/л) - 3 945 грн за полный бак.
  • Дизтопливо (89,90 грн/л) - 4 495 грн.

OKKO/WOG (средний рыночный сегмент):

  • Бензин А-95 Евро (82,90 грн/л) - 4 145 грн за полный бак.
  • Дизтопливо Евро (93,90 грн/л) - 4 695 грн.

SOCAR (премиум-сегмент):

  • Бензин А-95 (85,40 грн/л) - 4 270 грн за полный бак.
  • Дизтопливо NANO (95,90 грн/л) - 4 795 грн.

Разница между самой демократичной сетью и премиум-сегментом за один полный бак составляет более 300 гривен (325 грн на бензине и 300 грн на дизеле).

Фото: цены на АЗС 16 августа (инфографика РБК-Украина)

Актуальные цены на АЗС

Текущие цифры на стелах крупнейших сетей выглядят следующим образом:

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 рн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 95,40 грн
  • Бензин NANO 95: 88,40 грн
  • Бензин А-95: 85,40 грн
  • ДТ NANO Extro: 98,90 грн
  • ДТ NANO: 95,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнефть"

  • Бензин 98 (Energy): 85,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн

Налоги, маркетинг или качество: почему отличаются цены?

Как объяснял в комментарии РБК-Украина директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, большая разница между брендовыми АЗС и дискаунтерами обусловлена несколькими факторами:

  • Налоговая перегрузка: Анализ фискальной перегрузки на литр горючего указывает, что в отдельных сетях характеристики могут различаться в два-три раза. Это указывает на то, что у некоторых есть возможность платить меньше.
  • Маркетинг и реальные скидки: Стелла на заправке - это не всегда конечная цена. Если учитывать бонусные программы и дисконты, реальная экономия может достигать 5-6 гривен на литре, что существенно уменьшает разницу между сетями.
  • Контроль качества: Содержание собственных лабораторий, персонала и специализированного транспорта требует больших затрат. Полноценные многоуровневые системы контроля качества на всех этапах (от нефтебазы до пистолета на колонке) в Украине доступны только у немногих крупнейших сетей.

Таким образом, главный секрет экономии кроется в программах лояльности, скидках и бонусных баллах.

Хотя цены на стелах заправок кажутся фиксированными, реальная стоимость горючего может быть заметно ниже, если использовать мобильные приложения и дисконты сетей. Разнообразные дисконтные программы и бонусы способны давать реальную экономию до 5-6 гривен на каждом литре.

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