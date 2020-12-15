Штепу виключили з партії і хочуть позбавити депутатського мандата

Скандального колишнього мера Слов'янська Нелю Штепу виключили з Партії миру і розвитку". Також партія хоче позбавити її депутатського мандата в місцевій раді.

Про це на прес-конференції заявила голова партійної організації в Донецькій області Ірина Ольхова.

За її словами, Штепа виключена з партії рішенням політради за невиконання партійних рішень.

"За законом Нелю Ігорівну можливо буде відсторонити від виконання обов'язків депутата Слов'янської міської ради через рік", - додала Ольхова.

Зазначимо, перед другим туром виборів мера Слов'янська Штепа публічно підтримала кандидатуру від ОПЗЖ Павла Придворова при тому, що її партія виступала за кандидата від "Опозиційного блоку" Вадима Ляха, який переобрався на другий термін.

Примітно, що Штепа була першим номером списку "Партії миру і розвитку" на місцевих виборах в Слов'янську.

Нагадаємо, у першому турі Штепа зайняла тільки третє місце на виборах мера, але пройшла до міської ради зі своєю партією.

Раніше Штепа отримала 3 600 євро компенсації за порушення права на свободу за рішенням Європейського суду з прав людини. ЄСПЛ встановив, що стосовно неї було порушено дві статті Європейської конвенції з прав людини.

Штепу утримували в СІЗО більше трьох років, їй інкримінували посягання на територіальну цілісність України і створення терористичної організації весною і влітку 2014 року, коли Слов'янськ контролювала група бойовиків Ігоря Гіркіна.