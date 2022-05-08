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Штайнмаєр про війну в Україні: на місце мрії про єдиний європейський дім прийшов кошмар

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Берлін, Неділя 08 травня 2022 13:50
Штайнмаєр про війну в Україні: на місце мрії про єдиний європейський дім прийшов кошмар Фото: президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що цього року День Перемоги означає, що на місце мрії про Єдиний європейський дім прийшов кошмар. Зокрема, через війну Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Він заявив про "перелом епохи" щодо російської агресивної війни в Україні.

"День 8 травня був не тільки днем пам'яті і повчання, а й довгий час днем надії. Але сьогодні, 8 травня, мрія про єдиний європейський дім зазнала краху; на її місце прийшов кошмар. Це 8 травня - день війни. Жорстока агресивна війна, що суперечить міжнародному праву, яку ядерна наддержава вже понад два місяці веде проти суверенної, демократичної країни Європи", - заявив німецький президент.

Він підкреслив, що війна загрожує самому існуванню України, а президент Росії Володимир Путін "тим самим остаточно руйнує основу європейського світопорядку в тому вигляді, в якому ми його побудували після Другої світової і холодної воєн".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в День пам'яті і примирення звернувся до українців, записавши відеозвернення в Бородянці.

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