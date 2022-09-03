Штайнмаєр дав "добро". Україна та Німеччина погодили кандидатуру нового посла у Берліні

Новим послом України у Німеччині стане Олексій Макєєв. Його кандидатуру у Берліні вже схвалили.

З 2014 до 2020 року Макєєв очолював політвідділ МЗС. Наразі він працює спеціальним уповноваженим з питань санкцій. За інформацією RTL, дипломат добре володіє німецькою та англійською мовами. Раніше Макєєв працював у тому числі в Берліні та Берні.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр погодився на призначення Макєєва на посаду українського посла. Він підписав офіційну угоду.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 9 липня звільнив низку послів України. Серед них голова дипломатичної місії у Німеччині Андрій Мельник.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомляли, що посол України Андрій Мельник після восьми років на посаді може перейти працювати в МЗС.

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