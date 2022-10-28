RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Штайнмайер предупредил немцев о тяжелых временах: это начало эпохи против ветра

Фото: президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Гражданам Германии нужно подготовиться к тяжелым временам, поскольку следующие годы для страны будут трудными.

Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Немецкий лидер во время своего сегодняшнего обращения призвал свой народ подготовится к экономическим трудностям. Он отметил, что они вызваны в частности и войной в Украине, которую развязала Россия.

"Это начало эпохи против ветра для Германии", - сказал он.

По словам Штайнмайера, страна находится в глубочайшем кризисе с момента воссоединения. Однако президент отметил, что Германия за последние несколько лет стала более сильной экономически, имеет развитый бизнес и эффективные государственные органы.

При этом Штайнмайер заявил о сильном и хорошо оснащенном Бундесвере (Вооруженных силах). Это, по его словам, поможет противостоять конфликтам внутри и за пределами страны.

"Также ясно, что в ближайшие годы населению Германии придется ограничиться. Нынешний кризис требует, чтобы мы снова научились быть скромными", - заявил политик.

Напомним, недавно президент Германии посетил Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Штайнмайер