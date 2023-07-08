Для деоккупации территорий. Германия изменила мнение о передаче Украине кассетных боеприпасов

Германия против использования кассетных боеприпасов. Однако в случае Украины речь идет о защите и освобождении своей территории.

Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на WRD .

Правительство Германии выразило понимание того, что Соединенные Штаты все-таки поставляют кассетные боеприпасы в Украину.

"Мы уверены, что наши американские друзья не приняли решение о поставках соответствующих боеприпасов легкомысленно", - заявил он.

Гебештрайт подчеркнул, что Германия присоединилась к договору о запрещении кассетных боеприпасов, как и более 100 других государств.

"В этом отношении позиция федерального правительства в отношении этого оружия достаточно документирована", - сказал он.

Спикер немецкого правительства добавил, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы для защиты собственного населения.

"Речь идет о применении его собственным правительством для освобождения собственной территории", - пояснил он.

Позиция Германии

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Германия не будет поставлять кассетные боеприпасы Украине. При этом она подчеркнула, что Германия является участником Конвенции по кассетным боеприпасам.

Кассетные боеприпасы

Накануне США объявили очередной пакет военной помощи для Украины более чем на 800 млн долларов. В него вошли кассетные боеприпасы и другое вооружение.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что кассетные боеприпасы позволят продолжить контрнаступление ВСУ.

При этом поставка кассетных боеприпасов станет временным шагом. Вашингтон будет передавать их Украине, пока на Западе не нарастят производство артиллерийских снарядов, то есть до весны следующего года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.