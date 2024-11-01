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В штате Джорджия предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США

Фото: в штате Джорджия предупредили о попытке России вмешаться в выборы президента США (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В сети появилось видео, на котором якобы мигрант из Гаити рассказывает, как несколько раз проголосовал на президентских выборах в США. Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер назвал его российской дезинформацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

На видео, которое вчера появилось в соцсети X и набрало более полумиллиона просмотров, якобы гаитянский иммигрант утверждал, что несколько раз голосовал на президентских выборах за вице-президента США Камалу Харрис.

Позже оригинальный пост из видео удалили из соцсети, но его копии продолжают распространять как доказательство вроде бы фальсификаций на выборах в США.

"Это неправда, и это пример целенаправленной дезинформации, которую мы видели на этих выборах", - прокомментировал видео Раффенспергер.

По его словам, видео было "очевидно фальшивым" и имело целью вызвать беспокойство относительно вроде бы нелегитимного процесса голосования в Джорджии, а его расследованием уже занимаются специалисты.

"Мы просим Илона Маска и руководство других социальных сетей удалить эту информацию. Очевидно, что это фейк и часть дезинформационной кампании. Скорее всего, это продукция российских троллеферм", - добавил госсекретарь штата Джорджия.

Выборы в США

Напомним, 5 ноября в США пройдут президентские выборы. Кандидатами на этот пост являются нынешний вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис и бывший американский лидер Дональд Трамп.

На днях СМИ сообщали, что преимущество Харрис над Трампом в гонках на выборах в США сократилось до 1%. Сейчас у Харрис 44% поддержки избирателей, у Трампа - 43%.

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