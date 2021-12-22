Від всіх штамів коронавірусу: військові США анонсували створення власної вакцини

У США вчені з Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда невдовзі планують оголосити про створення власної вакцини від коронавірусу. Вона, за їх твердженнями, буде діяти проти всіх його штамів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense One.

Вказано, що військова лабораторія отримала першу секвенцію ДНК вірусу COVID-19 на початку 2020 року. Так, ще на ранньому етапі вчені вирішили зосередитися на створенні вакцини, яка працюватиме не тільки проти існуючого штаму, але й проти всіх його потенційних варіантів.

Відомо, що вакцина Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Ріда, або SpFN, вже пройшла випробування на тваринах на початку цього року, показавши позитивний результат.

Разом з тим, перша фаза клінічних випробувань на людях, у ході яких тестувалася вакцина проти "Омікрону" та інших штамів, завершилася цього місяця також з позитивними результатами,

Як пояснив директор відділення інфекційних хвороб Уолтера Ріда, лікар Кайвон Моджаррад, на відміну від існуючих вакцин SpFN має у собі білок у формі "футбольного м'яча з 24 гранями", що дозволяє вченим прикріплювати шипи декількох штамів коронавірусу до різних сторін білка.

За його словами, випробування вакцини на людях зайняли більше часу, ніж очікувалося, тому що проводилися тестування на людях, які не були вакциновані та раніше не хворіли на COVID, а це ускладнювало "збільшення кількості щеплених та швидке поширення варіантів "Дельта" та "Омікрон".

"З "Омікроном" немає ніякого способу врятуватися. Не можна уникнути цього вірусу. Тож я думаю, що дуже скоро або весь світ буде вакциновано, або буде інфіковано", - вважає Моджаррад.

Вчений розповів, що наступним кроком є дослідження - як нова вакцина буде ефективною для людей, які були вакциновані чи раніше хворіли.

"Нам необхідно оцінити це в реальних умовах і спробувати зрозуміти, як вакцина діє на набагато більшій кількості людей, які спочатку були вакциновані або вже були хворі", - резюмував Моджаррад,

Він додав, що нова вакцина має пройти клінічні випробування 2 та 3 фази.