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От всех штаммов коронавируса: военные США анонсировали создание собственной вакцины

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США, Среда 22 декабря 2021 09:35
От всех штаммов коронавируса: военные США анонсировали создание собственной вакцины Фото: вакцину от всех штаммов коронавирус создали военные США (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В США ученые из Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида вскоре планируют объявить о создании собственной вакцины от коронавируса. Она, по их утверждениям, будет действовать против всех его штаммов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One.

Указано, что военная лаборатория получила первую секвенцию ДНК вируса COVID-19 в начале 2020 года. Так, еще на раннем этапе ученые решили сосредоточиться на создании вакцины, которая будет работать не только против существующего штамма, но и против всех его потенциальных вариантов.

Известно, что вакцина Spike Ferritin Nanoparticle Уолтера Рида, или SpFN уже прошла испытания на животных в начале этого года, показав положительный результат.

Вместе с тем, первая фаза клинических испытаний на людях, в ходе которых тестировалась вакцина против "Омикрона" и других штаммов, завершилась в этом месяце также с положительными результатами,

Как пояснил директор отделения инфекционных болезней Уолтера Рида, врач Кайвон Моджаррад, в отличие от существующих вакцин SpFN имеет в себе белок "в форме футбольного мяча с 24 гранями", что позволяет ученым прикреплять шипы нескольких штаммов коронавирус до различных сторон белка.

По его словам, испытание вакцины на людях заняли больше времени, чем ожидалось, потому что проводились тестирования на людях, которые не были вакцинированы и не болели COVID, а это затрудняло "увеличение количества привитых и быстрое распространение вариантов "Дельта" и "Омикрон".

"С "Омикроном" нет никакого способа спастись. Нельзя избежать этого вируса. Поэтому я думаю, что очень скоро либо весь мир будет вакцинирован, либо будет инфицирован", - считает Моджаррад.

Ученый рассказал, что следующим шагом является исследование - как новая вакцина будет эффективной для людей, которые были вакцинированы или ранее болели.

"Нам необходимо оценить это в реальных условиях и попытаться понять, как вакцина действует на гораздо большем количестве людей, которые сначала были вакцинированы или уже были больны", - резюмировал Моджаррад,

Он добавил, что новая вакцина должна пройти клинические испытания 2 и 3 фазы.

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Соединенные Штаты Америки Вакцина от коронавируса
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