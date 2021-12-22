ru ua
Чт, 23 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штам "Омікрон" зафіксували у понад 100 країнах світу, - ВООЗ

Новость на русском →
Середа 22 грудня 2021 08:35
Штам "Омікрон" зафіксували у понад 100 країнах світу, - ВООЗ Фото: штам "Омікрон" зафіксували у понад 100 країнах світу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували вже у 106 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про ризик колапсу систем охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щотижневий звіт ВООЗ.

"Станом на 21 грудня 2021 року варіант "Омікрон" був підтверджений у 106 країнах", - йдеться у звіті.

Разом з тим вказано, що "Омікрон" поширюється швидше за штам "Дельта" навіть у країнах з високим рівнем колективного імунітету.

У ВООЗ наголошують, що дані про тяжкість захворювання, що викликається цим варіантом, як і раніше, "обмежені", але при цьому зазначено, що кількість госпіталізацій з новим штамом у ПАР і Великобританії продовжує зростати.

Також, за попередніми даними, нейтралізація "Омікрону" у пацієнтів, які раніше перехворіли на коронавірус або пройшли первинний курс вакцинації, виявилася гіршою, ніж у випадку з попередніми штамами.

Внаслідок чого у організації роблять висновки, що ризик через "Омікрон" залишається "дуже високим", тож у ВООЗ попереджають про ризик колапсу систем охорони здоров'я.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно заявила, що "Омікрон" протягом найближчих тижнів почне домінувати в Європі.

Додамо, у США заявили, що штам "Омікрон" швидко став домінуючим в США. Новий варіант коронавірусу виявили навіть у Білому домі.

Зазначимо, що у листопаді вчені виявили новий штам коронавірусу (перший випадок інфікування у Південній Африці), який згодом отримав назву "Омікрон".

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Пандемія коронавірусу
NEWS
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
Чи загрожують Україні віялові відключення світла: відповідь Міненерго
DAILY
Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Юрій Вітренко: Є ймовірність, що "Північний потік-2" не запуститься взагалі