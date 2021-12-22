Штам "Омікрон" зафіксували у понад 100 країнах світу, - ВООЗ
Випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон" зафіксували вже у 106 країнах світу. Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про ризик колапсу систем охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щотижневий звіт ВООЗ.
"Станом на 21 грудня 2021 року варіант "Омікрон" був підтверджений у 106 країнах", - йдеться у звіті.
Разом з тим вказано, що "Омікрон" поширюється швидше за штам "Дельта" навіть у країнах з високим рівнем колективного імунітету.
У ВООЗ наголошують, що дані про тяжкість захворювання, що викликається цим варіантом, як і раніше, "обмежені", але при цьому зазначено, що кількість госпіталізацій з новим штамом у ПАР і Великобританії продовжує зростати.
Також, за попередніми даними, нейтралізація "Омікрону" у пацієнтів, які раніше перехворіли на коронавірус або пройшли первинний курс вакцинації, виявилася гіршою, ніж у випадку з попередніми штамами.
Внаслідок чого у організації роблять висновки, що ризик через "Омікрон" залишається "дуже високим", тож у ВООЗ попереджають про ризик колапсу систем охорони здоров'я.
Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я нещодавно заявила, що "Омікрон" протягом найближчих тижнів почне домінувати в Європі.
Додамо, у США заявили, що штам "Омікрон" швидко став домінуючим в США. Новий варіант коронавірусу виявили навіть у Білому домі.
Зазначимо, що у листопаді вчені виявили новий штам коронавірусу (перший випадок інфікування у Південній Африці), який згодом отримав назву "Омікрон".