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Штам "Омікрон" становить дуже високий глобальний ризик, - ВООЗ

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Женева, Понеділок 13 грудня 2021 15:07
Штам "Омікрон" становить дуже високий глобальний ризик, - ВООЗ Фото: штам "Омікрон" становить дуже високий глобальний ризик (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу "Омікрон", який виявили більш ніж у 60 країнах, становить дуже високий глобальний ризик. Це пов'язують з деякими свідченнями того, що він здатен "ухилятися" від дії вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Разом з тим у ВООЗ наголосили, що даних про ступінь небезпеки цього штаму залишається зовсім мало.

"Загальний ризик, пов'язаний з новим варіантом штаму "Омікрон", залишається дуже високим із низки причин", - йдеться в заяві.

Там зазначають, що є ранні ознаки того, що у вакцинованих та раніше інфікованих коронавірусом людей не виробляється достатньо антитіл, щоб запобігти інфікуванню "Омікроном", що може призвести до високої швидкості передачі та "серйозних наслідків".

ВООЗ попередила, що поки що залишається незрозумілим, чи є новий штам за своєю суттю більш заразним, ніж домінуючий варіант "Дельта".

Водночас, підтверджуючи оцінку ВООЗ, дослідники Оксфордського університету опублікували лабораторний аналіз, в якому йдеться про те, що дві дози вакцини проти COVID не викликають достатньої кількості нейтралізуючих антитіл від "Омікрону".

"У той час, як захист антитіл від курсів вакцини AstraZeneca і Pfizer був підірваний, є надія, що вироблені Т-клітини зможуть, принаймні, запобігти тяжкому перебігу хвороби", - припускають вчені.

Нагадаємо, у Великобританії зафіксували першу смерть пацієнта зі штамом коронавірусу "Омікрон". Це перший у світі підтверджений летальний випадок від нового варіанту.

Зазначимо, що за даними ВООЗ, штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії.

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