Штам "Дельта" в Греції домінує серед нових випадків коронавірусу

За його словами, скоро ця цифра може сягнути 90% і це відбудеться швидше, ніж очікувалося науковою спільнотою.

Водночас інфекціоніст зазначив, що за останні 20 днів кількість госпіталізацій хворих коронавірусом збільшилася вдвічі.

Так, Національна організація громадського здоров'я у четвер оголосила про 3605 нових випадків COVID-19 у Греції, а кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії збільшилася до 240.