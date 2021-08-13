Штамм "Дельта" в Греции доминирует среди новых случаев коронавируса

По его словам, скоро эта цифра может достичь 90% и это произойдет быстрее, чем ожидалось научным сообществом.

В то же время инфекционист отметил, что за последние 20 дней количество госпитализаций больных коронавирусом увеличилось вдвое.

Так, Национальная организация общественного здравоохранения в четверг объявила о 3605 новых случаев COVID-19 в Греции, а количество пациентов в отделениях интенсивной терапии увеличилось до 240.