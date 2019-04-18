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Штаби кандидатів досі не узгодили тривалість дебатів на "Олімпійському"

Новини » Політика    18.04.2019 - 18:20
Штаби кандидатів досі не узгодили тривалість дебатів на "Олімпійському"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За інформацією представника штабу Порошенка, дебати триватимуть годину

Представники виборчих штабів кандидатів досі  узгоджують питання щодо тривалості дебатів Володмира Зеленського та Петра Порошенка на стадіоні НСК "Олімпійський". Про це після засідання Центральної виборчої комісії повідомив уповноважений представник кандидата Володимира Зеленського Сергій Кальченко. 

"За тією інформацією, яка була озвучена уповноваженим представником кандидата Петра Порошенка, тривалість одна година. За тією інформацією, яку я маю, тривалість - півтори години. І навіть у постанові ЦВК, проект якої був розданий, там сказано з 19 до 20:00 - 20:30. Тобто проміжок у півгодини він ще підлягає узгодженню", - повідомив Сергій Кальченко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що кандидат в президенти Володимир Зеленський не братиме участь у телевізійних дебатах на "Суспільному". До цього кандидати домовилися про проведення перевиборного заходу на НСК "Олімпійський" з 19:00 і орієнтовно до 20:00. На "Суспільному" дебати були заплановані на 20:00. 

Відзначимо, 19 квітня о 19:00 заплановані дебати на НСК "Олімпійський". У них пообіцяли взяти участь обидва кандидати, які пройшли до другого туру, - Володимир Зеленський та Петро Порошенко. 

Крім того, Центральна виборча комісія схвалила прохання штабу Петра Порошенка про перенесення часу дебатів кандидатів у ефірі "Суспільного" з 20:00 на 21:00.

У МВС розповіли, коли на "Олімпійський" почнуть пускати глядачів дебатів ЦВК ухвалила рішення про перенесення часу дебатів
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