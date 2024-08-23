В штабе Харрис заявили, что Трамп "унижает американских евреев"

Предвыборный штаб вице-президента США Камалы Харрис заявил, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп "постоянно унижает американских евреев" на фоне своих нападок на Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
Пресс-секретарь штаба Чарльз Лютвак отметил, что вице-президент Камала Харрис и губернатор Тим Уолц (кандидат в вице-президенты США) решительно выступали против антисемитизма в любой форме на протяжении всей своей карьеры.
"Наша компания всегда будет ясной: антисемитизму и ненависти нет места в Демократической партии или в нашей стране", - сказал Лютвак в электронном письме, отвечая на вопрос о словесной перепалке между ведущими еврейскими демократическими и республиканскими группами.
Лютвак отметил, что в предвыборной гонке есть человек, который постоянно унижает американских евреев. Таковым, по его словам, является Трамп.
"В этой гонке есть один кандидат, который последовательно принижает американских евреев, возвышает неонацистов и использует антисемитские штамПы, и это Дональд Трамп", - сказал он.
Продолжая Лютвак подчернул, что кампания Харрис объединяет избирателей, которые отвергают риторику ненависти Трампа, "и победит его на выборах в ноябре".
Отмечается, что обвинение штаба Харрис последовало за днями все более ожесточенных обменов мнениями между европейскими филиалами партий, Еврейским демократическим советом Америки и Республиканской еврейской коалицией.
Это произошло спустя несколько недель после того, как Трамп заявил, что Харрис "не любит евреев" и, после того, как он неоднократно заявлял, что евреям-демократам нужно "проверить голову".
Напомним, что днями ранее вице-президент США Камала Харрис официально стала кандидатом на пост президента Америки от Демократической партии.
Также отметим, что первые дебаты Трампа и Харрис должны состояться 10 сентября на канале ABC News.
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