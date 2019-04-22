У штабі Зеленського розповіли про майбутні відносини з Європою

В команді фактичного переможця виборів 2019 Володимира Зеленського розраховують на подальше зміцнення відносин з країнами Євросоюзу. Про це на брифінгу заявив представник його штабу Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Разумкова, на сьогодні Україна має досить теплі дружні й партнерські стосунки з більшістю європейських держав.

"І я впевнений, що якщо ситуація буде змінюватися, то тільки в кращу сторону", - додав він.

Нагадаємо, у команді Зеленського визначили зовнішній курс України ще до другого туру президентських виборів. Зокрема, експерт з міжнародних відносин Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" підкреслив, що Україна має стати невід'ємною частиною європейського проекту. За його словами, також необхідно продовжити співпрацю зі Світовим банком, МВФ і Європейським банком реконструкції та розвитку.

"Зовнішній курс України визначено - курс до єдиної Європи, і українці дуже дорого заплатили за цей вибір. Тому сильна Україна стане невід'ємною частиною європейського проекту. Ми плануємо стати регіональним лідером, центром стабільності і розвитку", - зазначив Данилюк.

У той же час після завершення голосування російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив, що бачить шанс на поліпшення відносин з Україною при Зеленському.

"Не відчуваю жодних ілюзій з цього приводу. У той же час шанси на покращення взаємодії з нашою країною все ж таки є", - заявив він.