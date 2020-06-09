У штабі уточнили правила пропуску через КПВВ на Донбасі

Пропуск через КПВВ буде здійснюватися щодня з 11:00 по 14:00
На Донбасі 10 червня з 11:00 поновлюється пропуск через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування для автомобільного та пішого повідомлення. У штабі операції Об'єднаних сил уточнили, кого будуть пропускати через КПВВ.
Про це йдеться в повідомленні ОНС в Facebook.
Наголошується, що пропуск громадян та автомобілів буде проводитися щодня з 11:00 до 14:00:
При в'їзді на підконтрольну територію України громадянам буде проводитися температурний скринінг. Також вони повинні бути в масці або респіраторі і дотримувати соціальну дистанцію з урахуванням розмітки. Крім цього громадяни повинні будуть пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію з використанням електронного сервісу "Дій вдома" або обсервацію.
Пріоритет на перетин КПВВ надається громадянам:
При цьому громадяни, які перетинають лінію розмежування для участі в ЗНО та особи, що супроводжують їх, будуть звільнені від обов'язкової самоізоляції або обсервації.
Інші особи будуть пропускатися після оформлення громадян пріоритетної категорії.
Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу на Донбасі був обмежений пропуск через КПВВ з 16 березня.
Раніше РБК-Україна писало, що голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко виступив проти відкриття пунктів пропуску через лінію розмежування.
Автор: Игорь Литвиненко