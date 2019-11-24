У штабі повідомили про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі 24 листопада. Про це повідомляє пресс-центр ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська), на КПВВ та біля мосту, працюють співробітники Червоного Хреста по наданню допомоги населенню. Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України продовжує обстеження ділянок місцевості по обидві сторони від дороги в районі лісосмуги і мосту.

На ділянці розведення №2 в районі населеного пункту Золоте Луганської області піротехніки ДСНС провели щоденне технічне обстеження місцевості. На ділянці розведення №3 співробітниками працівники ДСНС вилучили два вибухонебезпечних предмета.

Нагадаємо, 23 листопада РБК-Україна повідомляло, що в районі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте Луганської області триває демонтаж об'єктів військового призначення. В процесі задіяно 20 осіб і п'ять одиниць техніки.

ООС вказали, що перед початком робіт ділянку перевіряється спеціальною піротехнічною групою ДСНС. Сьогодні, зокрема, проводився благоустрій території навколо демонтованих споруд. На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, триває демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. Склад загону для робіт - 30 чоловік особового складу та 13 одиниць техніки.